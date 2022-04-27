«النهضة النسائية» تشيد بدعم «دبي الإسلامي» لمبادراتها المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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تلقت جمعية النهضة النسائية بدبي، دعماً مالياً بقيمة مليون درهم إماراتي، من بنك دبي الإسلامي، للمساهمة في مؤازرة المبادرات المجتمعية الريادية، ومساندة العمل المجتمعي الذي تقوم به الجمعية.

وأشادت الجمعية بمبدأ المسؤولية المجتمعية التي تتولاها إدارة البنك، ترسيخاً لقيم التكافل، وتعزيز التلاحم المجتمعي، والمشاركة في جانب من أنشطة الجمعية التي من ضمنها تقديم الدعم للعديد من الأسر المتعففة، وكذلك الفعاليات الإنسانية والعمل الخيري في إمارة دبي.

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