«دبي الرقمية» توفر حزمة من خدمات العمل الخيري ضمن تطبيق «دبي الآن»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي الرقمية عن تفاصيل الخدمات الخيرية التي توفرها ضمن تطبيق «دبي الآن»، والتي تهدف من خلالها إلى تسهيل قيام المستخدمين بالخدمات الخيرية والإنسانية بأسلوب سلس وسريع ومن خلال تطبيق شامل للخدمات الحكومية يغطي كل جوانب حياة الناس ويقدم لهم أكثر من 130 خدمة مختلفة.

وتتضمن قائمة الخدمات الخيرية على تطبيق «دبي الآن» أربع خدمات تشمل كلاً من: إفطار صائم، وحملة المليار وجبة، وإخراج الزكاة، بالإضافة إلى خدمة زكاة الفطر التي يُقبل المستخدمون على القيام بها خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. ومن جانب آخر يوفر التطبيق خدمة الإمساكية خلال شهر رمضان وأوقات الصلاة على طول العام، فضلاً عن مجموعة مختلفة من الخدمات الأخرى.

وأكد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، التزام الهيئة بتوفير حلول مبتكرة توظف التكنولوجيا المتقدمة لتقديم منظومة خدمات حكومية شاملة ومتكاملة، تلبي كل احتياجات وتطلعات سكان مدينة دبي، بشكل يواكب استراتيجية الإمارة لرقمنة الحياة بجميع جوانبها وبما يضمن سعادة ورفاهية مجتمع دبي.

وأوضح: «العمل الخيري والشعائر الدينية جزء متأصل من منظومة المجتمع الإماراتي، لذا كان من المهم أن نواكب متطلبات هذه الجوانب ونوفر قاعدة متينة للقيام بها عبر تطبيق (دبي الآن)، لكونه يشكل مصدراً موحداً لخدمات حكومة دبي الموثوقة والآمنة، والذي يسمح لملايين المسلمين في الدولة من أداء العمل الخيري بكل سهولة ويسر، وثقة تامة بوصول الأمانات إلى أهلها ومستحقيها، ومن خلال أجهزتهم الذكية فقط ودون الحاجة إلى زيارة أي من مراكز الخدمة المعنية».

وبالنسبة لخدمة «زكاة المال»، يمكن لمستخدمي تطبيق «دبي الآن» حساب مبلغ الزكاة ودفعها مباشرة من خلال التطبيق وبالتعاون مع «صندوق الزكاة» في دبي، أما فيما يتعلق بخدمة «إفطار صائم»، فيُمكن التطبيق المستخدمين من التبرع بمبلغ مالي بناءً على عدد الوجبات التي يختارونها، حيث ستُقدم الوجبات للأسر المحتاجة، بالشراكة مع جمعية «دار البر»، وتعمل دبي الرقمية مع الجمعية على حملة لتعزيز مشاركة الجمهور والمجتمع في خدمة «إفطار صائم».

فرصة

ويقدم التطبيق الفرصة للمستخدمين للمشاركة في مبادرة «مليار وجبة»، عن طريق توفير خدمة التبرع عبر التطبيق، والمساهمة في المبادرة الأكبر في المنطقة لتوفير دعم غذائي يصل إلى مليار وجبة للفقراء في 50 دولة حول العالم.

ويمكن لجميع الأفراد الراغبين بأداء خدمات إفطار صائم، ومليار وجبة، وإخراج الزكاة وخدمة زكاة الفطر، تحميل تطبيق «دبي الآن» المتوفر على متجري آبل وغوغل بلاي والقيام بجميع هذه الخدمات بكل سهولة ويسر ومن أي مكان يتواجدون فيه.

ويقدم تطبيق «دبي الآن» الموحد للمدينة، خدمات أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة يصل عددها إلى ما يزيد على 130 خدمة وضمن 12 فئة مختلفة وهي: الفواتير، والموبايل، والمركبات، والإسكان، والإقامة، والصحة، والتعليم، والأمن، والسفر، والإسلام، والتبرعات والخدمات العامة.

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