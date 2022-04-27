توزيع المير الرمضاني على أسر نزلاء «عقابية دبي»

المصدر: دبي - البيان

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ثمن اللواء علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، جهود وزارة الداخلية وصندوق الفرج التابع للوزارة، لدعم النزلاء والنزيلات في الشهر الفضيل، عبر توزيع المير الرمضاني على الأسر المعوزة، وتخفيف المعاناة والأعباء المالية عنهم.

وأكد أن مبادرات وزارة الداخلية المتواصلة دعماً لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة وعائلاتهم، تعزز مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، مؤكداً أنهم في شرطة دبي يعملون ضمن جهود تكاملية لإنجاح المبادرات الإنسانية والخيرية الداعمة لبرامج تأهيل النزلاء، إلى جانب توطيد أواصر التعاون مع المؤسسات والجهات الخيرية وفاعلي الخير، حرصاً على استدامة العمل الإنساني في المجتمع الإماراتي.

ومن جانبه، أكد العميد حمد خميس الظاهري، نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، الحرص على المشاركة والمساهمة المجتمعية بتوزيع المير الرمضاني، على أسر النزلاء، لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وتحسين جودة الحياة عبر توفير حياة كريمة لأسر النزلاء، وإدخال الفرحة في قلوبهم خلال الشهر الكريم، وتأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة وسيراً على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحقيقاً لأهداف المؤسسات الإصلاحية في تقديم المساعدة إلى النزلاء وأسرهم، وخاصة في شهر رمضان المبارك، وضمن الجهود الإنسانية لتحقيق الرؤية والرسالة، بتقديم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة أسر النزلاء بكرامة وإخلاص، والمساهمة في تحسين الواقع المجتمعي والنفسي للنزلاء، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع مرة أخرى.

ومن جهته، قال حمد عبدالرحمن النعيمي، مدير عام صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية: حريصون برؤية القيادة الرشيدة على تعزيز العمل التكافلي المجتمعي في كافة المجالات، ولا سيما دعم ومساندة أسر النزلاء على نحو يمكنهم من الإيفاء بمتطلبات أبنائهم وأسرهم. وتتواصل وتتنوع مبادرات الخير والعطاء للنزلاء في سبيل تحقيق هذه الأهداف المجتمعية، التي تعزز من الترابط والتلاحم المجتمعي. وإطلاق مبادرة توزيع المير الرمضاني لأسر النزلاء تأتي ضمن هذه الجهود الإنسانية للصندوق ودوره المجتمعي في تعزيز وتأهيل النزلاء، والدفع بهم مرة جديدة نحو الحياة المجتمعية الأفضل، بما يعيدهم تدريجياً إلى عائلاتهم ومحيطهم المجتمعي.

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