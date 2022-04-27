حدائق أبوظبي تستقبل الجمهور حتى 12 ليلاً خلال عيد الفطر

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن كامل استعدادات الحدائق والمتنزهات العامة في الامارة لاستقبال الجهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واوضحت في تصريحات خاصة لـ "البيان" ان مواعيد عمل الحدائق والمتنزهات الترفيهية خلال إجازة العيد من 2-8 مايو 2022 من الساعة 8 صباحاُ وحتى12 منتصف الليل، وتشمل منطقة الظفرة.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور بالاستمتاع بالأجواء الخلابة في الحدائق والمتنزهات العامة خلال عطلة عيد الفطر، مع أهمية الحفاظ على المرافق العامة والاعتناء بالنظافة وعدم المشي على الحشائش او العبث بالورود واشجار الزينة التي تتزين بها المتنزهات والحدائق العامة، ويتوجد ايضاً بالحدائق أماكن مخصصة لألعاب الأطفال، وأخرى للياقة البدنية، وقد شددت البلدية على الالتزام بعدم اصطحاب او استخدام مواقد النار والتقيد بعمل المشروبات او الشواء في الأماكن المخصصة لها، "يذكر ان حدائق معينة في ابوظبي مخصص بها أماكن للشواء" ولذلك يجب قراءة اللوحات الارشادية جيداً للتعرف على طبيعة كل حديقة وأماكن الجلوس والتنزهة، والضوابط والارشادات الخاصة بها.

وانتهت بلدية مدينة أبوظبي من أعمال الصيانة الخاصة بالحدائق والتي تشمل الممرات وألعاب الأطفال، والحمامات العامة وأعمدة الإنارة من خلال فرق صيانة البلدية وبغرض التهيئة بما يتناسب مع احتواء اعداد كبيرة من الجهور الحريص على قضاء أوقات ممتعة وسط الحدائق العامة والتي تعكس الوجه الحضاري لإمارة أبوظبي.

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