3 تصنيفات مستثناة من قانون سياسة الأكياس البلاستيكية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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أوضحت هيئة البيئة في أبوظبي أن سياسة استخدام الأكياس البلاستيكية في الإمارة تشمل حظراً على الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة حالياً والتي سيجري العمل عليها بدءاً من 1 يونيو 2022، في حين تستثنى ثلاثة فئات من الأكياس البلاستيكية الأخرى المستخدمة في محلات السوبر ماركت من هذا القانون كالأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم والخضار والفاكهة، وفيما يتعلق بأكياس القمامة وأكياس الدواء في الصيدليات أوضحت الهيئة أن التشريع الذي صدر لا يشمل حظر هذه المواد، ويأتي ذلك في سبيل التشجيع المستدام على استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام لتقليل البصمة البيئية، وللحد من التأثير السلبي للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على البيئة والتنوع البيولوجي.

وأشارت الهيئة أنها تعمل على وضع إجراءات لتقليل الطلب ورفع كفاءة استهلاك حوالي 16 منتجًا بلاستيكيًا يستخدم لمرة واحدة، بما في ذلك الأكواب وأغطيتها وعيدان التحريك وأدوات الطعام وغيرها، وذلك للتأكيد على نهج إمارة أبوظبي نحو التخلص التدريجي من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024.

وبدورها قامت الهيئة بإعادة هندسة إجراءاتها الداخلية لتنفيذ السياسة والحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في نطاق عملها. كما قام العديد من شركاء الهيئة في القطاع الحكومي بتنفيذ مبادرات لدعم السياسة. كذلك تقوم العديد من المطاعم بإطلاق مبادرات لخفض استهلاك المواد البلاستكية المستخدمة لمرة واحدة، فيما تشجع بعض منافذ البيع الكبرى المتسوقين على استخدام أكياس البضائع القابلة لإعادة الاستخدام.

وتشير الدراسات أن هناك تحديات عالمية مرتبطة بالأكياس البلاستيكية غير قابلة للتحلل، حيث يقدر المختصون أن البحار والمحيطات في العالم ستحتوي على كمية أكياس بلاستيكية تعادل 900 مليون طن عام 2050 أي ما يزيد على معدل الأسماك الموجودة في تلك المحيطات والبحار، فضلا عن تأثيرها الكبير على الشعاب المرجانية، حيث تحجب عنها أشعة الشمس، وتحرمها من التيارات المائية المتجددة التي تحمل إليها الغذاء والأكسجين، كما تشير الأبحاث أن السلاحف البحرية قد تأكل هذه الأكياس ظناً منها أنها قناديل بحر، الأمر الذي يؤدى إلى اختناقها ونفوقها، كما تتسبب هذه الأكياس في انسداد القنوات الهضمية لدى بعض الحيوانات مثل الإبل والماعز والغزلان.

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