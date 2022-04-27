محمد بن راشد: اختتمنا حملة "المليار وجبة" بحصيلة قياسية

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" اختتام حملة "المليار وجبة"بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة للآن.

وقال سموه على حسابه في تويتر :"نختتم بحمدالله حملة "المليار وجبة" بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة للآن تبرعت بها مؤسسات وشركات ورجال أعمال و320 ألف فرد.. ونعلن اليوم عن دعم شخصي للحملة بـ400 مليون وجبة لاستكمال المليار وجبة.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام في هذا الشهر الفضيل".

#محمد_بن_راشد: نختتم بحمدالله حملة "المليار وجبة" بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة للآن تبرعت بها مؤسسات وشركات ورجال أعمال و320 ألف فرد..@HHShkMohd #مليار_وجبة #شهر_رمضان #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kcvPFt6ssI — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 27, 2022

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