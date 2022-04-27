رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس جنوب أفريقيا بيوم الاستقلال لبلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتَي تهنئة مماثلتَين إلى فخامة الرئيس سيريل راما فوزا.

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