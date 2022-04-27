افتتاح جناح الإمارات في «إكسبو فلورياد 2022»

المصدر: هولندا - وام

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افتتح جمال المشرخ سفير دولة الإمارات لدى مملكة هولندا والمفوض العام لجناح الدولة في إكسبو فلورياد 2022 في هولندا رسمياً جناح الدولة الذي يقام تحت عنوان «مدن المياه المالحة: حيث تلتقي الأرض بالبحر».

ويستعرض جناح دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مشاركته الأولى في هذا المعرض جهود دولة الإمارات في التغلب على التحديات الطبيعية، حيث تجعل ندرة المياه والحرارة العالية والتربة المالحة من الصعوبة تحقيق البستنة التقليدية بطريقة مستدامة وتروي مدن المياه المالحة رحلة دولة الإمارات الفريدة المليئة بالعزيمة والتفاؤل وكيف تغلب شعب الإمارات على تحديات العيش بين بيئة صحراوية وبحرية لينموا مدناً مزدهرة ومستدامة.

ويحتضن معرض «مدن المياه المالحة» البيئة الطبيعية لدولة الإمارات ويحتفي بالمبتكرين في الدولة من الباحثين ورواد الأعمال الذين يستكشفون باستمرار طرقاً جديدة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتشجيع الاستخدام المسؤول للغذاء والمياه وتبادل المعرفة حول الابتكارات والجهود المبذولة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وقال جمال المشرخ إن قصة دولة الإمارات هي قصة طموح وعزيمة غرسها الآباء المؤسسون والقيادة الرشيدة تسير على ذات النهج ويشرفنا استضافة جناحنا الأول في إكسبو فلورياد 2022 فجهود الاستدامة المستقبلية هي جوهر تطلعاتنا المستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف أن معرض «مدن المياه المالحة» يقدم تصوراً حقيقياً حول كيفية تعايشنا مع بيئتنا من خلال إنشاء أنظمة الزراعة الملحية الدائرية، وذلك لتشجيع الابتكارات الجديدة التي تعالج قضايا الأمن الغذائي والمائي، وجعل مدننا أكثر استدامة ومرونة ونأمل من خلال مشاركة قصص ومعارف المبتكرين والنباتات في دولة الإمارات أن نسهم في حلول تمكننا جميعاً من بناء غد أفضل للأجيال القادمة كما أننا فخورون بتقديم أساليب تظهر جهودنا في تنمية مدن أكثر اخضراراً ونتطلع إلى إنشاء روابط أعمق مع أصدقائنا المشاركين في إكسبو فلورياد وأن نستلهم منهم الأفكار الخلاقة التي من شأنها أن تسهم في ابتكار حلول للتحديات البيئية التي تواجهنا.

ويستقبل جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو فلورياد 2022 الزوار بحديقة المياه الملحية التي استلهمت تصميمها من نظام الزراعة الملحية في دولة الإمارات ويقدم المعرض نبذة عن النباتات الملحية التي تزدهر في بيئة الدولة الملحية مثل الخريزة (الساليكورنيا) والكينوا وأشجار القرم (المانغروف) والطحالب الدقيقة والأعشاب البحرية.

كما يسلط المعرض الضوء على المبتكرين والباحثين والعلماء في دولة الإمارات الذين يكرسون جهودهم للحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير حلول مستدامة لتحديات الأمن الغذائي، المياه والبيئة.

تحديات حضر حفل افتتاح جناح دولة الإمارات عمدة مدينة ألمير وممثلون عن الحكومة الهولندية وممثلون من معرض فلورياد والمبدعون الذين أسهموا في جناح دولة الإمارات في المعرض بما في ذلك شركة تيلارت الهولندية التي عملت على تصميم الجناح بالشراكة مع شركة براغما المعمارية في دولة الإمارات والمسؤولة عن تصميم حديقة المياه المالحة إضافة إلى ممثلين عن شركة أيوكتوال الهولندية التي تصمم قطعاً ومجسمات داخلية دائرية وأنظمة معمارية متخصصة وتستخدم تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المبتكرة وإعادة تدوير واستخدام المواد.

وقالت مايا جارو مديرة قسم الإستراتيجية في شركة تيلارت إن المبتكرين والأكاديميين في دولة الإمارات الذين يبحثون في الطبيعة عن إجابات للتحديات العالمية هم مصدر للإلهام لنا ونحن في شركة تيلارت سعيدون بمساهمتنا مع أصدقائنا من دولة الإمارات في تصميم الجناح ونأمل أن يشعر الزوار أنهم انتقلوا إلى بيئة دولة الإمارات أثناء زيارتهم لإكسبو فلورياد، حيث يعيشون فعلاً في بيئة فريدة ساحرة تلتقي فيها الصحراء بالبحر.

يشار إلى أن وزارة الثقافة والشباب تقدم جناح دولة الإمارات بعنوان «مدن المياه المالحة»، وقد جاء تصميم كل من الجناح وتجربة الضيوف نتيجة تعاون إبداعي بين دولة الإمارات وهولندا، حيث عملت مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان في دولة الإمارات كمدير تنفيذي ابداعي وجمعت بين شركة براغما المعمارية في الإمارات وشركة تيلارت الهولندية.

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