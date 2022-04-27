«اجتماعية الشارقة»: 1000 رحلة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: (الشارقة - البيان)

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كشفت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أنها تستهدف تنفيذ أكثر من 1000 رحلة لنقل كبار المواطنين وأصحاب الهمم لتلبية احتياجاتهم، ضمن مبادرة «مشوار» التي أطلقتها في فبراير الماضي 2022، إذ قام مركز خدمات كبار السن المخول تقديم الخدمة، بتلبية هذه الطلبات لكبار السن النشطين.

وبحسب خلود آل علي مديرة المركز، فإن مبادرة «مشوار» خدمة تتيح لكبار السن من مواطني الشارقة، تسهيل عملية تنقلاتهم بيسر وسهولة وتوفير بيئة صحية وقضاء حوائجهم اليومية وأيضاً الزيارات والمشاوير الترفيهية والتنقلات كافة التي يرغبون في تقضيتها، لتتم مرافقتهم لتلبية احتياجاتهم من خلال مركبات مختصة بذلك؛ وتتضمن سائقاً واختصاصياً اجتماعياً، وتسهم هذه الخدمة المبتكرة في تمتع كبار السن بحياة مستقرة وتلبية تطلعاتهم يومياً، على أن تشمل المسجلين بخدمات كبار السن النشطين كافة وخاصة المقيمين وحدهم. وأفادت بأن من شروط التسجيل أن يكون من كبار السن 60 سنة فما فوق، ويتم تقديم الخدمة من خلال قنوات وهي الموقع الإلكتروني www.sssd.shj.ae، والتطبيق الذكي الذي سيكون متوافراً عبر أبل ستور وأندرويد للدائرة، والرقم المجاني 800700.

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