مبادرة لنقل المعرفة الرقمية إلى كبار المواطنين في «ذخر»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن مبادرة لنقل المعرفة الرقمية لكبار المواطنين الأعضاء في نادي ذخر وبالتعاون مع دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وذلك ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك.

وتشمل المبادرة مجموعة من التدريبات على استخدام الأجهزة والتطبيقات الذكية وأبرز التطبيقات الحكومية والخدمية التي تساعدهم على الوصول إلى احتياجاتهم. وستبدأ المبادرة، التي ستغطي أعضاء النادي كافة، بمرحلة أولى تستمر مدة ثلاثة أشهر يتم فيها استطلاع آراء كبار المواطنين لمعرفة أولوياتهم ومواءمة محتوى التدريبات بما يتناسب مع ذلك.

جاء ذلك في فعالية أقيمت في مركز البرشاء المجتمعي التابع لهيئة تنمية المجتمع بحضور أحمد جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

وفي الفعالية، وزعت دو أجهزة لوحية ذكية على كبار المواطنين استعداداً لتهيئتهم لدخول العالم الرقمي على أن يتم تحديد مواعيد الدروس بشكل أسبوعي بعد شهر رمضان المبارك.

وفي الفعالية، رحب أحمد جلفار بهذه الخطوة مؤكداً أن إسهامات الشركات الكبرى الرائدة في الدولة في دعم المبادرات والبرامج المجتمعية تعد أحد أبرز عوامل نجاح خطط التنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أن العمل المجتمعي وسعادة أفراد المجتمع كانا وسيظلا جزءاً لا يتجزأ ولا يمكن إغفاله من منظومة التطور الحضاري لأي مجتمع.

دعم

وقال جلفار: «أشكر القائمين على تنظيم ودعم هذه المبادرة، ومن المؤكد أن المعرفة الرقمية باتت أمراً واقعاً وحتمياً لا يمكن إغفاله، وتزداد حاجة كبار السن إليه لما يمكن لهذه المعرفة أن تقدم لهم من تسهيلات وتساعدهم على الحصول على الخدمات بأقل جهد ممكن وبما يتماشى مع ظروفهم.

فاليوم تتوافر الخدمات الحكومية كافة عبر تطبيقات ذكية، ويمكن الحصول على جميع المتطلبات عن طريق خدمات التوصيل وكذلك طلب المساعدة الطبية وحتى حضور بعض المواعيد الطبية عن طريق هذه الأجهزة».

وأضاف: «تعزز إسهامات الشركات والمؤسسات الكبرى مثل دو النهوض بمعايير العمل المجتمعي وطرح أفكار ومبادرات جديدة توظف خبرات وموارد الجهات الاختصاصية في المجالات المختلفة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع».

مشاركة

من جهته، قال فهد الحساوي: «يشكل شهر رمضان المبارك مناسبة مثالية لجميع فئات وأفراد المجتمع للتأمل والتفكر وتعزيز مستوى المشاركة المجتمعية.

ويشكل تعاوننا هذا العام مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تجسيداً لإحدى الركائز الأساسية للاستدامة لعلامتنا التجارية والمتمثلة بتحسين جودة الحياة الرقمية وتعزيز المعرفة الرقمية بين أفراد المجتمع، وبكل تأكيد ستسهم جهودنا المشتركة مع الهيئة في رعاية كبار المواطنين وتحسين جودة حياتهم اليومية».

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