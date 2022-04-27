«دبي الإسلامي» يدعم «خليفة الإنسانية» و«بيت الخير» بـ30 مليون درهم

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قدم بنك دبي الإسلامي دعماً بقيمة 10 ملايين درهم إلى مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، و20 مليون درهم إلى جمعية بيت الخير.

وتسلمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 10 ملايين درهم، وذلك دعماً للمشاريع والمبادرات الإنسانية التي تنفذها المؤسسة في مجال التعليم والصحة والدعم المجتمعي للأسر داخل الدولة.

اتفاقية

وتأتي المبادرة من بنك دبي الإسلامي تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك التي وقعتها مع المؤسسة في شهر مارس الماضي، إذ وقعها عن جانب المؤسسة محمد حاجي الخوري المدير العام، وعن بنك دبي الإسلامي نواف عبدالله الريسي رئيس وحدة خدمات الدعم المجتمعية.

وأعرب محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عن شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي والقائمين عليه لما يقدمونه من دعم متواصل للمشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية في الدولة إذ يستفيد من هذا الدعم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع ممن تنطبق عليهم شروط مستحقي الزكاة.

كما قدم بنك دبي الإسلامي، 20 مليون درهم لجمعية بيت الخير دعماً لجهودها الخيرية والإنسانية، وتعزيزاً لعطاء حملتها الرمضانية «لِنكُن منَ المُحسِنين» التي تبلغ ذروتها مع دخول العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

زيارة

وزار نواف عبدالله الريسي مدير إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، «بيت الخير»، وبحث سبل تطوير التعاون مع الجمعية، والذي توج بتوقيع اتفاقية لتجديد الشراكة القائمة وتعزيز العمل المشترك.

حيث وقعها الريسي عن البنك، بينما مثّل الجمعية في التوقيع عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية. وعبر الريسي خلال الزيارة عن اعتزازه بالتعاون القائم والمتجدد مع «بيت الخير»، الذي يمتد لأكثر من 30 عاماً، وأشاد بجهودها الخيرية والإنسانية، مؤكداً حرص بنك دبي الإسلامي، ممثلاً بإدارة الخدمات المجتمعية فيه على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والاستمرار في هذه الشراكة الاستراتيجية التي تنعكس بالخير والفرج على حياة آلاف الأسر المتعففة والحالات المستحقة للزكاة.