تعاون بين الموارد البشرية لحكومة دبي و«الجمارك»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع جمارك دبي، لدعم منصة خبراتي التي أطلقتها الدائرة لتوفر فرص مستقبلية للإماراتيين من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال.

ووقع مذكرة التفاهم عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توثيق العلاقات بين الجانبين من أجل نشر وتعميم منصة خبراتي لدعم المواطنين الإماراتيين المشاركين فيها وشراء الخدمات المعروضة من قبلهم في هذه المنصة، إذ ستقوم جمارك دبي بالإعلان عن المنصة على الحسابات الخاصة بها في مواقع التواصل الإجتماعي، وتثبيت الرابط الخاص بالمنصة في المواقع الإلكترونية التابعة لها، وتشجيع المواطنين من الموظفين من أصحاب المهارات للتسجيل في المنصة، وتقديم الأفكار البناءة للإسهام في تطوير المنصة.

وبموجب مذكرة التفاهم تقدم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، من بين أمور أخرى، الدعم التقني اللازم لاستخدام المنصة من قبل جمارك دبي، وتنظيم الورش التوعوية عن كيفية الاستفادة من المنصة.

فرصة

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: إن الدائرة أطلقت منصة خبراتي بهدف إتاحة الفرصة لأبناء الإمارات من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله» إذ يرى سموه أن تزويد الطلبة والشباب بالمهارات والأدوات لريادة الأعمال يمثل أهمية كبيرة ضمن توجهات الدولة، باعتبارهم ثروة واستثماراً وطنياً للمستقبل، حيث قال سموه: «استثمارنا في الشباب هو روح نهضتنا».

وأضاف أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تشجع أبناء الإمارات على ريادة الأعمال، وتتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات بهدف جذب الطلاب للتسجيل والمشاركة في منصة خبراتي التي تعد منصة مبتكرة يستطيع أبناء الإمارات من خلالها التسويق لخدماتهم وبدون مقابل، وبدعم تقدمه لهم الدائرة.

حرص

ومن جانبه، قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نحرص في جمارك دبي على دعم المواطنين أصحاب المهارات والكفاءات الحرة والمبدعين وأصحاب المواهب وتمكينهم من تطوير أعمالهم التجارية لضمان مشاركتهم الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وتُعد منصة»خبراتي«التي طورتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لدعم المواطنين في مجالات العمل الحر من أهم القنوات التي تمكنهم من الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء لزيادة مبيعاتهم ما يمثل دعماً قوياً لمشاريع المواطنين الشباب.

إقبال

تشهد منصة خبراتي إقبالاً كبيراً، وزيادة في أعداد المسجلين فيها والذين وصلوا إلى 623 مشاركاً إماراتياً من عدة تخصصات مثل: المستشارون، القانونيون، المهندسون، التصميم والجرافيك، ومصممو التطبيقات الذكية والشعارات، إضافة إلى فئة الأعمال، فيما بلغ عدد العاملين بشكل حر في المنصة 522 شخصاً، وعدد المشترين من المنصة 149 شخصاً أو جهة، فيما بلغ عدد الخدمات المعروضة من خلال منصة خبراتي 185 خدمة.

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