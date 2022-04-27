«نيويورك أبوظبي» تطلق «بودكاست» حول علوم الفلك والفضاء

المصدر: ( أبوظبي - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مركز جامعة نيويورك أبوظبي للفيزياء الفلكية والجسيمات والكواكب، أول بودكاست من إنتاجه حول علوم الفلك والفضاء تحت عنوان «سبيسد أوت».

ويهدف «البودكاست» إلى تعزيز التفكير العلمي وإثارة فضول الجمهور حول علم الفلك وعلوم الفضاء، عبر استضافة مجموعة من خبراء جامعة نيويورك أبوظبي المختصين في هذا المجال مع متحدثين من قطاع الفضاء ومؤسسات أكاديمية أخرى.

ويتضمن الموسم الافتتاحي 10 حلقات تبلغ مدة كل منها 30 إلى 45 دقيقة، ومن المقرر أن يعرض مركز جامعة نيويورك أبوظبي للفيزياء الفلكية والجسيمات والكواكب حلقة كل يوم ثلاثاء عبر منصة آبل بودكاستس.

وقام المركز بالتعاون مع أندريا ماكيتش، الباحث الرئيسي فيه بتعيين ثلاثة باحثين مساعدين من طلاب الجامعة لدعم تطوير البرنامج.

وتولت مديرة المركز بيانكا أركين إنتاج مقاطع البودكاست، وذلك بمشاركة الباحث المساعد محمد عباس المشرف الرئيسي على الحوار في جميع الجلسات.

ويمثل مركز جامعة نيويورك أبوظبي للفيزياء الفلكية والجسيمات والكواكب منصة للتعاون بين الجامعة والباحثين للبحث والتطوير في مجالات علم الفلك والفيزياء الفلكية وعلوم الكواكب وفيزياء الجسيمات الفلكية.

ويهدف هذا التعاون خلال نصف العقد القادم إلى تقديم إجابات عن الأسئلة الأساسية حول مراحل تكوين الكون وتطوره.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز