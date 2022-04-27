«الهلال»: 53910 مستفيدين من زكاة الفطر وكسوة العيد بالدولة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن إجمالي المستفيدين من زكاة الفطر وكسوة العيد محلياً 53910 مستفيدين، حيث بلغ عدد المستفيدين من زكاة الفطر 51 ألفاً و810 أشخاص بقيمة 4 ملايين و315 ألف درهم، في حين بلغ عدد المستفيدين من كسوة العيد ألفين و100 يتيم بقيمة 630 ألف درهم.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر أن عدد المستفيدين من زكاة الفطر خارج الدولة بلغ 88 ألفاً و744 شخصاً، هذا بالإضافة إلى 31 ألفاً و503 مستفيدين من كسوة العيد بقيمة مليوني درهم.

تعزيز الشراكات

واستهدفت الحملة التي جاءت هذا العام تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر»، دعم المتبرعين والمحسنين بهدف تخفيف المعاناة، وتحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية، ومكافحة الفقر والجوع والأمراض، وتعزيز البنيات التحتية للخدمات الأساسية في العديد من الدول.

كما استهدفت الحملة مد جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة لدعم جهود هيئتنا الوطنية في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها، وارتياد مجالات أرحب من البذل، وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجنا والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة، والحد من وطأة المعاناة.

يذكر أن قطاع المساعدات المحلية في الهلال الأحمر قد أعلن أن مليوناً و450 ألفاً و438 شخصاً على مستوى الدولة استفادوا من برامج رمضان هذا العام، بقيمة 21 مليوناً و303 آلاف و430 درهماً.

كما أن مليوناً و151 ألفاً و600 شخص استفادوا من برنامج إفطار صائم خلال الشهر على مستوى الدولة بقيمة تبلغ 11 مليوناً و516 ألفاً و600 درهم، فيما استفاد 44 ألفاً و928 شخصاً من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 4 ملايين و241 ألفاً و230 درهماً.

تبرعات

كما خصصت هيئة الهلال الأحمر 250 موقعاً لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوّق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.

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