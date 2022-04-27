3 ملايين درهم دعماً من «الإمارات العالمية للألمنيوم»

المصدر: دبي - البيان

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تبرعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بمبلغ 3 ملايين درهم لدعم مبادرة «مليار وجبة»، انطلاقاً من التزامها بدعم تحقيق النمو المستدام للمجتمعات المحلية والعالمية، ومساندة للمبادرة الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدأت مطلع شهر رمضان المبارك لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين.

وتشكل حملة «المليار وجبة» أكبر مبادرة من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام، وهي تستهدف الوصول بما يعادل مليار وجبة إلى الأشد حاجة في 50 دولة حول العالم، وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأقل حظّاً من الأفراد والأسر المتعففة والأطفال واللاجئين والنازحين.

وتندرج مبادرة «مليار وجبة» في إطار نهج شمولية العمل الإنساني الذي تتبعه دولة الإمارات بتقديم المساعدة والعون لمن هم بحاجة في مختلف المجتمعات من دون تمييز، ولتكون بمثابة مليار رسالة أمل من الإمارات إلى العالم.

مشاركة

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نتشرف بالمشاركة في مبادرة»مليار وجبة«التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتبرع بمبلغ 3 ملايين درهم للمحتاجين، إذ إنها تعد ترسيخاً لرسالتنا وما يمكن أن نقدمه للعالم بمشاركة موظفينا ومساهمينا والمجتمعات التي نعمل فيها، باعتبارنا إحدى الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الصناعي، حيث يستخدم مليارات الأشخاص حول العالم الألمنيوم الذي ننتجه هنا في الإمارات، وتمثل هذه المبادرة النبيلة رسالة تضامن عالمية من دولتنا للبشرية أجمع».

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