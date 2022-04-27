336 حالة شفاء جديدة من «كورونا» في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 336 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 880.481 حالة. كما أعلنت الوزارة إجراء 211.178 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.‌ ‎

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 897.558 حالة. ‌‎

وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليستقر عدد الوفيات في الدولة عند 2302 حالة. إلى ذلك، أعلنت الوزارة تقديم 5805 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس24.704.081 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 249.78 جرعة لكل 100 شخص.

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