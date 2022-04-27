مناقصتان لإنشاء مشروعين في أم القيوين والفجيرة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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تطرح وزارة الطاقة والبنية التحتية مناقصتين لإنشاء مشروعين في إمارتي الفجيرة وأم القيوين، وهما مشروع إنشاء مركز الدفاع المدني في منطقة مسافي بإمارة الفجيرة وتم تحديد 10 مايو المقبل موعداً نهائياً لتلقي الطلبات للاشتراك في المناقصة، أما المشروع الثاني فهو تقديم خدمات استشارية هندسية ودراسات وتصميم وإشراف لمشروع إنشاء مستشفى مجتمعي في أم القيوين، وتم تحديد 12 مايو موعداً نهائياً للاشتراك.

تقديم إلكتروني

ويتطلب للاشتراك في المناقصة ألا تقل قيمة الضمان البنكي عن 5% من قيمة العطاء لهذه المشروعات، فيما يتم طرحها إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae، وتعتمد الوزارة معايير استدامة عالية المواصفات خلال إنشاء مشروعاتها وذلك للارتقاء بجودتها وصيانتها، مثل استخدام الطابوق الحراري، واستخدام وحدات سخان شمسي مركزي، ونظام تحليل الطاقة وهو برنامج يساعد على توفير الطاقة، وتقييم الأداء الخاص بالأنظمة الإلكتروميكانيكية، وتوفير ردود الفعل المطلوبة على الاستهلاك.

وتتضمن معايير الاستدامة التي تتبعها الوزارة في مشروعاتها كافة كذلك إنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع لمياه الصرف، ومن ثم معالجتها عن طريق محطة لمعالجة المياه، واعتماد نظام توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية، وغيرها من المعايير التي تراعي الاستدامة.

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