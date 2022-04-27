تعزيز التعاون بين شرطة دبي ومستشفى زليخة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، طاهر شمس، المدير الإداري لمجموعة مستشفيات زليخة، بحضور اللواء الطبيب الاستشاري الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، والعقيد الدكتور أحمد المنصوري، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم الطبيب الاستشاري الدكتور بدر سلطان بن قبا، مدير المركز الصحي لشرطة دبي، والمقدم الطبيب الاستشاري الدكتور محمد محمود الحاج، مدير إدارة شؤون العلاج في الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

ورحب الفريق المري بطاهر شمس، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على مد جسور التواصل والتعاون كافة مع القطاع الصحي في الدولة، وخاصة القطاع الخاص، بما يعود إيجاباً على مستوى تقديم الخدمات الصحية لمنتسبي شرطة دبي، ولتحقيق الهدف الرئيس من المنظومة الصحية بتوفير بيئة عمل تتماشى مع فكر الوقاية خير من العلاج، إلى جانب التركيز على رفع جودة حياة الفرد والأسرة والمجتمع.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي ومستشفى زليخة، وتبادل وجهات النظر والخبرات والاستشارات، وطرائق الاستفادة من التسهيلات والخدمات الطبية والعلاجية، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الطبية العاملة في الدولة. وفي ختام اللقاء تبادل الفريق المري، وطاهر شمس، الدروع التذكارية بمناسبة الزيارة.

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