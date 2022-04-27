«كهرباء دبي» وهيئة تنمية المجتمع تنظمان فعاليات رمضانية للأيتام

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، فعاليات رمضانية لأعضاء «قرية العائلة للأيتام»؛ المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتضمنت الفعاليات سحوراً رمضانياً خارج القرية بمشاركة الأيتام والمشرفين والمتطوعين، وتوزيع قسائم شرائية، إلى جانب تنظيم ورش توعوية حول سبل ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، وأهمية اتباع نمط حياة مستدام.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: أن الهيئة تستهدي بالخصال النبيلة التي غرسها الآباء المؤسسون في المجتمع الإماراتي، وكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: الأيتام هم أبناؤنا جميعاً واهتمامنا بهم هو واجبنا الديني والأخلاقي وأيضاً الحكومي. ولفت معاليه إلى أن شهر رمضان الفضيل فرصة للتلاقي وتدعيم أركان المجتمع الإماراتي المتناغم، القائم على الرأفة والاحترام والتعاضد وضمان حياة كريمة للجميع، تنفيذاً لمبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وأشاد معاليه بجهود القائمين على «قرية العائلة للأيتام»، منوهاً بدورها الإيجابي في تحسين حياة الفئات المحرومة، وتوفير بيئة سعيدة ومحفزة، وأجواء أسرية متماسكة، تسودها المحبة والتسامح والتلاحم.

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