412 دورية و3200 شرطي لتأمين شوارع دبي خلال العيد

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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ترأس اللواء عبدالله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، اجتماعاً عقد افتراضياً عن بعد للوقوف على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين إجازة عيد الفطر المبارك بمشاركة العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، ومديري مراكز الشرطة، ورؤساء الأمن في المراكز التجارية والمواقع السياحية وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات.

خطة امنية

وقال الغيثي: «إن لجنة تأمين الفعاليات جاهزة لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال إعدادها خطة أمنية كاملة تشمل تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في دبي، ونشر دوريات مرورية وجنائية ومتطوعين في كل أرجاء الإمارة وفي المناطق الحيوية والسياحية والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة تضمن إجراءات الأمن والسلامة، وتحقق انسيابية حركة المرور.

وتخفيف الازدحامات المرورية، من خلال العمل الجاد والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائنا في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات».

وكشف أن الخطة الأمنية تقتضي توفير 412 دورية و29 دراجة هوائية 3200 رجل شرطة و62 سيارة دفاع مدني 122 سيارة إسعاف و442 مسعفاً و9 زوارق بحرية و165 منقذاً على شواطئ دبي و650 متطوعاً منتشرين في الأسواق والمولات والمراكز التجارية، 2400 رجل أمن من الشركات الخاصة.

حيطة وحذر

وطالب اللواء الغيثي الجمهور بالتعاون مع شرطة دبي وأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الاحترازية في الأماكن شديدة الازدحام، وعند رصد أي ملاحظة أو مخالفة الاتصال بالرقم 901.

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