452 كادراً مؤهلاً و127 آلية ضمن خطة «إسعاف دبي» خلال الإجازة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف استعدادها التام للتعامل مع إجازة عيد الفطر المبارك، ضمن خطة متكاملة لتغطية الأحداث والفعاليات المهمة وجميع مناطق دبي بوحدات إسعافية متطورة لضمان الوصول بوقت قياسي للتعامل مع أصعب الحالات.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة: إن المؤسسة دائماً مستعدة للتعامل مع جميع البلاغات ومع جميع الظروف وأنها تؤمن الأحداث والمناسبات بخطط استباقية وطواقم إسعافية ومعدات عالية المستوى، إذ إنها خصصت 452 كادراً مؤهلاً و127 آلية موزعة على 122 نقطة إسعافية وتشمل سيارات إسعاف والمستجيب السريع والدراجات الهوائية والزوارق البحرية والإسعاف الجوي بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي، بالإضافة لوحدات العناية المركزة التي ستكون في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، ومركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة في حالة استعداد، لتلبية أي بلاغات قد تطرأ على مدار الساعة، مؤكداً أن المؤسسة ومن خلال خدماتها النوعية حريصة على رفع جهوزية سيارات الإسعاف لتكون مجهزة للتعامل مع أصعب الحالات

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