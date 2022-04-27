مركز أم سقيم الصحي يستقبل المتعاملين بعد تجديده

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ مركز أم سقيم الصحي، أمس، استقبال المتعاملين، بعد إنجاز أعمال الإحلال، التي حولته إلى وجهة طبية متميزة بتكامل خدماتها وتجهيزاتها وتقنياتها المتقدمة وأساليب التشخيص والعلاج الأكثر تطوراً، والتي يقوم عليها نخبة من الأطباء والأطباء المساندين والفنيين والإداريين، وذلك وفقاً للدكتورة منال تريم المديرة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، التي أكدت أن تحسين مناخ الاستشفاء ورحلة المتعاملين في مراكز الرعاية الصحية المنتشرة في ربوع دبي، أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وذلك لقيمة وأهمية الدور الذي تقوم به المراكز داخل المنظومة الصحية في دبي (وقاية وتشخيصاً وعلاجاً).

وقالت الدكتورة تريم: إن أعمال التطوير متواصلة في مختلف المراكز، بوصفها وجهة المجتمع للخدمات الطبية الأساسية والرعاية الأولية. وفي ما يتعلق بالمركز المستحدث، أفادت الدكتورة تريم بأنه يقدم باقة من الخدمات الطبية الشاملة والمتكاملة، وهي تضم خدمات طب الأسرة، وطب الأسنان، وصحة الأطفال، إلى جانب الخدمات المتوافرة في العيادات التخصصية (أمراض النساء، والسكري، وصحة القدم، والتغذية السريرية، وطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وطب العيون، وطب العظام، والرعاية المنزلية، وعيادة كبار السن)، وكذلك الخدمات المساندة المتمثلة بالمختبر والأشعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز