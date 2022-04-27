«الإمارات للخدمات الصحية» تستهدف تحقيق معايير «البورد» في منشآتها

المصدر: دبي - البيان

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استضافت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور محمد الحوقاني الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، في ندوة تعريفية، تطرق خلالها إلى برامج التعليم الطبي وإلى معايير الاعتماد المؤسسي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية «البورد الإماراتي»، وذلك ضمن مساعي المؤسسة للحصول على الاعتماد المؤسسي من المعهد الوطني لمنشآتها الصحية كمنشآت تعليمية في مختلف التخصصات الصحية، لتحقيق أهداف الارتقاء بقطاع الخدمات والعمل الصحي من خلال تقديم تدريب برامج التعليم الطبي بأفضل المعايير المحلية والعالمية ووفق أعلى مقاييس الجودة التي تتسق مع رؤية المؤسسة وأهدافها الإستراتيجية.

كما تأتي هذه الاستضافة ضمن جهود المؤسسة نحو تطوير المنظومة الصحية والتطبيبية في الدولة وتعزيز أدواتها من خلال توظيف جميع الخيارات المتاحة، لإثراء المنظومة الصحية بكفاءات عالية من الأطباء والممرضين والفنيين وتعزيز قدرات القطاع بذوي المهارات والخبرات والمؤهلين، لتقديم خدمات صحية آمنة وفق أعلى المقاييس العالمية، انسجاماً مع توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة والتزاماً باستراتيجياتها للعمل الحكومي للسنوات الخمسين المقبلة.

تطوير

وسلط الحوقاني الضوء على أهداف المعهد الوطني الرامية إلى تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة، من خلال رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية والارتقاء بقدرات كوادرها، والعمل على تعزيز جودة ومخرجات التعليم الطبي العالي وبرامج التدريب التخصصي، بالإضافة إلى ضمان جودة التعليم والعمل السريري، وتنظيم التدريب التخصصي.

وتطرق إلى التطورات اللافتة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في الدولة، مشيراً إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تعزيز منظومة الخدمات، وتطوير كفاءة الأداء في مختلف مستشفياتها ومراكزها للرعاية الصحية، لتوفير قدرات وخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال زيادة رصيد منشآتها من الاعتمادات المؤسسة المحلية والعالمية.

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