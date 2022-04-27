حاكم أم القيوين يزور مجلس أبناء خلفان الشاوي الغفلي

المصدر: أم القيوين - وام

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زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، مجلس أبناء المرحوم خلفان سالم الشاوي الغفلي بمنطقة فلج المعلا.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين مع أبناء المرحوم خلفان الشاوي الغفلي والمواطنين رواد المجلس الرمضاني التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة.

حضر المجلس الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري.

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