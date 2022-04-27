«الوطن التطوعي» يطلق «فطوركم علينا»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق فريق الوطن التطوعي المبادرة الرمضانية «فطوركم علينا»، وذلك في عامها السادس على التوالي، في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، والتي تستهدف الأسر المتعففة عبر توفير وجبات إفطار يومية وتوصيلها لمنازلهم خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المهندس جابر الأحبابي، رئيس فريق الوطن التطوعي: «انطلقت المبادرة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة وأفراد كانت لهم بصمة في تحقيق نجاحها خلال الشهر الكريم، بمشاركة 350 متطوعاً ومتطوعة من كافة أفراد المجتمع، ويتم توصيل وجبات إفطار لما يقارب 483 صائماً يومياً، وزاد عدد الوجبات في يوم زايد للعمل الإنساني وفي أيام العشر الأواخر من الشهر الفضيل حتى وصلت لـ 683 وجبة يومياً بإجمالي 16490 وجبة، أما بالنسبة لعدد ساعات المتطوعين فقد بلغت ما يقارب 31500 ساعة تطوعية خلال شهر رمضان».

وأضاف: «مهما كانت بساطة العمل التطوعي والإنساني، إلا أنه يعتبر مُهماً في خدمة المجتمع، ومحاولة لرد جزء بسيط من جميل الوطن، فدولة الإمارات كانت ولا تزال مثالاً للعطاء ونموذجاً لأعمال الخير الذي يعتبر من الأسس الراسخة في قيم وعادات وتقاليد أبناء الإمارات».

ولفت الأحبابي إلى أن كل متطوع في فريق الوطن التطوعي يشكل إضافة قوية بالأفكار المبدعة والمبادرات المبتكرة التي من شأنها أن تعزز ورح التعاون وتكامل الأدوار نحو تحقيق الأهداف المقررة، إلى جانب تفاعل الشركاء مع البرامج الخاصة بالفريق، وكل ذلك له الدور الفاعل في الوصول إلى مرحلة تحقيق نجاح مبادرات وفعاليات وأنشطة الفريق، إضافة إلى ترسيخ أهدافه وتطلعاته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز