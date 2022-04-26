"الهلال الأحمر" وحضانة "أوركاد" يطلقان مبادرة لإطعام 5 آلاف أسرة

المصدر: دبي - البيان

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بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الاماراتي، أطلقت حضانة "أوركاد" البريطانية، مبادرة خيرية تحت شعار "أعط واكسب 2022.. إطعام الناس في رمضان" والتي تهدف إلى لإطعام 5000 أسرة من محدودي الدخل.

وتأتي المبادرة انطلاقاً من رغبة الحضانة في تعزيز القيم الدينية والإنسانية المنبثقة من الدين الإسلامي الحنيف، لاسيما في شهر رمضان المبارك، ونشر روح التعاون والتكافل المجتمعي بين الأطفال.

وشارك أكثر من 2000 شخص من الأطفال وموظفي الحضانة في كافة فروعها في أنحاء دولة الإمارات العربية بجمع أكثر من 1000 كجم من الأرز وتوزيعها على الأسر المحتاجة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

ويأتي ذلك انطلاقاً من إيمان الحضانة التي حظيت بأكثر من 30 جائزة محلية ودولية، بأهمية دورها في دعم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن أجندتها لعام 2030، وستتواصل جهود الحضانة في إتمام المبادرة حتى انتهاء الشهر الفضيل.

وبهذه المناسبة تقول الدكتورة فاندانا غاندي ، المؤسس والرئيس التنفيذي للحضانة، إن المبادرة تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الأرز يعتبر وجبة رئيسة على مائدة العديد من الأسر.

وأشارت إلى أن رمضان هو شهر الكرم وفعل الخير، لذلك حرصنا على غرس القيم الأصيلة في نفوس النشء، والمنبثقة من الدين الإسلامي الحنيف، ومن أخلاق أهل الإمارات الذين يتميزون بالكرم وحبهم للمسارعة نحو مد يد العون لكل محتاج.

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