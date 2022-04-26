تنويه مهم من وزارة الخارجية الإماراتية للمواطنين والطلبة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الإمارات والطلبة بضرورة الحـذر من المراسلات الاحتيالية وعدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية التي تتـم عبـر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسـم بعثات الدولة في الخارج أو موظفيها (مثال: طلب تحويلات مالية لأغراض القبول في الجامعات أو الدفع المقـدم للدراسة وذلك للحصول على منحة دراسية)

كما تؤكـد الـوزارة على ضرورة التواصل معهـا عبـر خـط الطوارئ على الرقم 0097180024 في حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز