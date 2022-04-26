طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع احتمال تكون سحب ركامية ممطرة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع احتمال تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة غرباً ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:23 الثاني عند الساعة 00:07 والجزر الأول عند الساعة 17:09والجزر الثاني عند 05:45 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:46 والمد الثاني عند الساعة 08:23 والجزر الأول عند الساعة 13:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:20 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 26 70 15

دبي 38 28 65 15

الشارقة 38 23 60 20

عجمان 37 28 55 15

أم القيوين 37 29 65 20

رأس الخيمة 37 21 55 15

الفجيرة 36 26 80 30

العين 39 27 45 15

ليوا 40 22 55 15

الرويس 36 27 80 40

السلع 35 26 80 35

دلما 30 26 80 35

طنب الكبرى 30 27 85 30

طنب الصغرى 30 27 85 30

أبو موسى 30 27 85 30 .

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