230 حملة تفتيشية لصالونات الحلاقة ومراكز التجميل في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة مواصلة الجهود في الحملات التفتيشية بشكل مكثف على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية في حدود المناطق التابعة لها، قبل وخلال وبعد عيد الفطر المبارك، للتأكد من التزامهم بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة من البلدية للحفاظ على سلامة وصحة الجمهور، لافتاً بأن فرق التفتيش بالبلدية كثفت عمليات الرقابة على الصالونات بواقع 230 حملة تفتيشية شملت 120 حملة لمحلات الحلاقة الرجالية، إلى جانب 110 حملة تفتيشية على مراكز التجميل النسائية، وأسفرت عن إصدار 5 مخالفات وتوجيه 20 إنذاراً للمخالفين.

وأشار الأفخم أن الحملات يتم تنفيذها بشكل دوري ومفاجئ للتأكد من التزام صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية بالتعليمات والقرارات الصادرة من البلدية، إلى جانب التركيز على ضرورة اتباع التدابير الاحترازية التي فرضتها البلدية على تلك المنشآت بضرورة التعقيم المستمر وارتداء الكمامات والقفازات وتطهير المعدات والأدوات.

وأوضحت أن البلدية حددت أوقات الدوام للمراقبين والمفتشين لمتابعة أحوال الإمارة ومنشآتها خلال اليوم وتخصيص مفتشين للطوارئ للتعامل مع الشكاوى والملاحظات التي سيتم استقبالها عن طريق مركز خدمة العملاء بالاتصال على الرقم المجاني 80036 الذي يعمل على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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