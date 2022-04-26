«دبي الإسلامي» يقدم 20 مليون درهم لـ «بيت الخير»

المصدر: دبي - البيان

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قدم بنك دبي الإسلامي، 20 مليون درهم لجمعية بيت الخير دعماً لجهودها الخيرية والإنسانية، وتعزيزاً لعطاء حملتها الرمضانية «لِنكُن منَ المُحسِنين» التي تبلغ ذروتها مع دخول العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وزار نواف عبدالله الريسي مدير إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، «بيت الخير»، وبحث سبل تطوير التعاون مع الجمعية، والذي توج بتوقيع اتفاقية لتجديد الشراكة القائمة وتعزيز العمل المشترك، حيث وقعها الريسي عن البنك، بينما مثّل الجمعية في التوقيع عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية.

وعبر الريسي خلال الزيارة عن اعتزازه بالتعاون القائم والمتجدد مع «بيت الخير»، الذي يمتد لأكثر من 30 عاماً، وأشاد بجهودها الخيرية والإنسانية، مؤكداً حرص بنك دبي الإسلامي، ممثلاً بإدارة الخدمات المجتمعية فيه على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والاستمرار في هذه الشراكة الاستراتيجية التي تنعكس بالخير والفرج على حياة آلاف الأسر المتعففة والحالات المستحقة للزكاة.

تقدير

من جانبه، عبر العوضي عن شكره وتقديره لعطاء بنك دبي الإسلامي ومبادرة مجلس إدارته لدعم مشاريع الزكاة في «بيت الخير»، وقال منوهاً بأهمية هذا الدعم، الذي قدمه البنك للجمعية: «يسرني هنا باسم الجمعية ومجلس إدارتها أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ووحدة خدمات الدعم المجتمعي فيه لهذا العطاء الكريم، والذي يأتي تجسيداً لمبدأ المسؤولية المجتمعية وقيم التكافل الاجتماعي التي يعتز بها مجتمع الإمارات، وسوف تساعد هذه المبالغ في دعم مشاريع الزكاة، التي تقع في مقدمة أولويات الجمعية، لأنها تغطي احتياجات الفئات الضعيفة التي تستفيد شرعاً من مصارف الزكاة المختلفة، وبشكل خاص ما تقدمه «بيت الخير» من دعم نقدي للأسر المواطنة والمتعففة والمستحقة بشكل شهري، وغيرها من الغارمين والمحتاجين الذين يعانون من عجز طارئ يهدد احتياجاتهم الأساسية وأمنهم المجتمعي».

وأنفقت «بيت الخير» من أموال الزكاة عام 2021 ما يزيد على 67,7 مليون درهم، من أصل 145,4 مليون درهم، إجمالي إنفاق الجمعية على مشاريعها الخيرية.

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