اختتام «اخسر وزنك واكسب صحتك» في دبي غداً بتكريم 10 مشاركين

المصدر: دبي - البيان

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تختتم مبادرة الروح الإيجابية فعاليات برنامجها «اخسر وزنك واكسب صحتك» يوم غد الأربعاء، في حديقة عود المطينة الأولى، بمشاركة 119 شخصاً.

وأشاد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالإنابة في شرطة دبي، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالنيابة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بلدية دبي التي قدمت ملاعبها لتحقيق أهداف البرنامج، و«قروب ألف» على تقديمهم برامج رياضية متنوعة، وحرصهما على إطلاق المبادرات المجتمعية الرامية لغرس الوعي الصحي بأهمية ممارسة الرياضة.

وأوضح العقيد المنصوري: أن برنامج «اخسر وزنك واكسب صحتك»، يأتي لتحفيز المشاركين في الأحياء السكنية بدبي على الاستفادة من الوقت في شهر رمضان، وممارسة الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، وهو ما تحرص شرطة دبي لتحقيقه من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سنوياً، وسيكرم غداً 10 مشاركين في نهاية الفعاليات.

ومن جانبه، أوضح بطي الحامض مدرب في «قروب ألف»، أن برنامج «اخسر وزنك واكسب صحتك» صمم برامجه الرياضية وفق معايير علمية وطبية تراعي ظروف الصيام، بحيث يحافظ المشارك على لياقته ونشاطه البدني والذهني، كما حرصنا عبر البرنامج على نشر الوعي بأهمية المحافظة على الوزن المثالي، وتشجيع خسارة الوزن والحفاظ على اللياقة، والتعريف بمسببات السمنة وطرق الابتعاد عنها، والتعريف بالتغذية الصحية المناسبة لكل مرحلة سنية، إلى جانب توضيح الطرق المثلى للرياضة في شهر رمضان، للمساعدة على زيادة قوة عضلات القلب والرئة، ما يزيد من قدرة الجسم على تحمل الصيام خلال نهار رمضان، وتقوية الجهاز المناعي وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة، خاصة وأن السلوكيات الغذائية السيئة في رمضان تؤدي إلى السمنة والكسل والخمول.

وأكد أنه من الأفضل ممارسة الرياضة في رمضان بحيث تكون بعد وجبة الإفطار بحوالي ساعتين، وعند الشعور بألم في الصدر أو في العضلات يجب التوقف على الفور عن أداء الرياضة، والإكثار من شرب الماء بين السحور والإفطار لتعويض السوائل الناقصة بالجسم عند ممارسة الرياضة، والابتعاد عن الرياضة التي تتسم بالمشقة والتعب، وخاصة خلال الصيام حتى لا يصاب الجسم بالإجهاد والضعف.

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