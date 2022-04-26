طرق دبي تطلق منصة إلكترونية لمنح تصاريح مجانية لاستخدام السكوتر الكهربائي

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن استخدام السكوتر في الشوارع الآمنة التي حددتها الهيئة يتطلب تصريحاً مرورياً يمكن الحصول عليه من خلال منصة إلكترونية أطلقتها الهيئة على موقعها الإلكتروني تتيح للجمهور الحصول على تصاريح مجانية تؤهلهم لاستخدام هذا النوع من وسائل التنقّل المرن في المناطق والشوارع التي حددتها الهيئة لاستخدام السكوتر، وستكون المنصة الإلكترونية المذكورة جاهزة للعمل ومتاحة للجمهور ابتداءً من 28 أبريل الجاري.

وأفادت الهيئة أن التصريح سوف يكون مطلوبا لمن يستخدم السكوتر على الشوارع المخصصة، أما الراغبين في استخدام السكوتر في الأماكن الأخرى غير الشوارع مثل مسارات الدراجات الهوائية أو على الأرصفة فإن التصريح لن يكون إلزامياً.

ويتطلب الحصول على التصريح اجتياز الدورة التدريبية التوعوية المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني، وألا يقل عمر المتدرب عن 16 عاماً، وتشمل الدورة التدريبية دروساً عن المواصفات والمعايير الفنية الخاصة بالسكوتر والتزامات المستخدمين بالإضافة إلى المناطق المسموح فيها باستخدام السكوتر، كما تتناول الدورة التعريف بالإشارات والعلامات المرورية المرتبطة بالسكوتر.

وتنص اللوائح الجديدة المنظمة على أن "استخدام السكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر تحدده الهيئة دون الحصول على تصريح القيادة" يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون بغرامة مالية قدرها 200 درهم، ويستثنى من ذلك الذين لديهم رخصة قيادة للمركبة سارية المفعول. أو رخصة قيادة عالمية أو رخصة قيادة دراجة نارية.

وتأتي هذه الخطوة، تماشياً مع إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في إمارة دبي، الذي يهدف إلى دعم الجهود الرامية لتحويل إمارة دبي، إلى مدينة صديقة للدراجات، وتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل التنقل البديلة، كما يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه التشغيل التجريبي للسكوتر الكهربائي، الذي بدأ في أكتوبر عام 2020.

الجدير بالذكر أن التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى للسكوتر الكهربائي كان قد بدأ في 10 مناطق في دبي، وعلى مسارات الدرّاجات الهوائية المخصصة لها في 13 إبريل الجاري. والمناطق هي: بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وأبراج بحيرات جميرا، ومدينة دبي للإنترنت، والرقة، وشارع الثاني من ديسمبر، ونخلة جميرا، وسيتي ووك، إضافة إلى الطرق الآمنة في مناطق القصيص، والمنخول، والكرامة وذلك ضمن مسار ونطاق محددين، إلى جانب جميع المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق إمارة دبي، باستثناء مسارات الدراجات في سيح السلم، والقدرة، وميدان، وقد جاء اختيار هذه المناطق والمسارات، وفقاً لمعايير محددة مثل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التطويرية الخاصة، والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي، وتوفر البنية التحتية المتكاملة، ومناطق ذات مستوى السلامة المرورية المرتفع.

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