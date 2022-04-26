شرطة دبي تسهم بمليون درهم لصالح مبادرة "مليار وجبة"

المصدر: وام

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تبرعت القيادة العامة لشرطة دبي بمبلغ مليون درهم لصالح حملة "المليار وجبة"، دعما لجهود المبادرة الأكبر في المنطقة التي أطلقتها "مبادرات محمد بن ً راشد آل مكتوم العالمية" لإغاثة المحتاجين، وتوفير العون الغذائي للأقل حظا في 50 دولة حول العالم.

تشكّل مساهمة شرطة دبي دعمًا سخيًّا يُضاف إلى تبرعات الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات المهتمة بأعمال الخير، وتولي أهمية لتوفير الأمن الغذائي للجوعى و الذين يعانون من سوء التغذية بسبب ظروفهم الاجتماعية والإنسانية الصعبة.

و أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ترسخ من المكانة الريادية لدولة الإمارات عالميا في العمل الإنساني، وتؤكد سمعتها نموذجا ملهما في إغاثة الشعوب وتخفيف المعاناة والمسارعة لمد يد العون للمحتاجين في كافة أنحاء العالم في مختلف الأوقات والأزمات.

وقال معاليه: " يشرفنا المشاركة في الحملة، والتبرع بمبلغ مليون درهم لدعم أهدافها الإنسانية التي تعزز من قيم التراحم والتكافل، وتحض المجتمعات على توحيد جهودها، مؤسسات وشركات وأفرادا ليكونوا جزءاً من مهمة إنسانية ضخمة في هذا الشهر الفضيل.. ونحن في شرطة دبي نؤكد دعمنا لجميع المبادرات والحملات الإنسانية، إيمانا بأن المسؤولية المجتمعية واجب وطني يُحتم علينا أن نبذل في سبيلها كل الجهود، ونرسخ من خلالها القيم النبيلة للشعب الإماراتي".

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