مجموعة الفردان تتبرع بمليون درهم لمبادرة "المليار وجبة"

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة الفردان تبرعها بمبلغ مليون درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة"، لتنضم بذلك إلى لائحة الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال وهيئات العمل الخيري والإنساني الداعمة لجهود "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في مبادرتها الأشمل في المنطقة، لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة.

يشكل تبرع مجموعة الفردان إضافة إلى الدعم الكبير الذي يلقاه النشاط الخيري الذي تحصده مبادرة "مليار وجبة" للمساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم.

وقد أدى دفق التبرعات من آلاف الداعمين دورا حاسما في تحقيق رقم قياسي في مسار المبادرة الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة.

وقال علي فردان الفردان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان: "فرصة مميزة أن ندعم إلى جانب الأفراد والمؤسسات في مجتمع الإمارات هذا العمل الإنساني غير المسبوق.. فشركتنا تستند إلى هيكلية متينة قائمة على أرقى القيم الإنسانية والمهنية العريقة المتمثلة في تحقيق النزاهة والخدمة المتميزة والمسؤولية الاجتماعية.. ومبادرة "المليار وجبة" اليوم تفتح لنا آفاقا جديدة على العمل الخيري على المستوى العالمي، فيما تدعم مجموعة الفردان الرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في التنمية المستدامة للمجتمعات، لتشارك بفعالية في الجهود العالمية لمكافحة الجوع وخصوصا في المجتمعات الأشد عوزا".

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