"مجموعة شرف" تتبرع بمليون درهم لمبادرة "مليار وجبة"

المصدر: وام

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تبرعت "مجموعة شرف" بمليون درهم لمبادرة "مليار وجبة"، التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لاغاثة الفقراء والمحتاجين للدعم الغذائي في 50 دولة حول العالم.

ويسهم دعم المجموعة التي تنشط في قطاعات متنوعة منها الشحن البحري، وخدمات الإمداد والتموين، وشبكات الخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والسفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والضيافة والعقارات، والتعليم والتصنيع، في وصول المعونات الغذائية من خلال مبادرة "مليار وجبة" إلى مستحقيها في المجتمعات الأقل حظاً.

وتنضمّ مجموعة شرف إلى لائحة طويلة من الأفراد والمؤسسات والجمعيات التي تدعم هذه الحملة الأكبر في المنطقة التي انطلقت من دولة الإمارات لتمكين الراغبين في دعم العمل الخيري والإنساني والمجتمعي من مساندة أهداف المبادرة الرامية إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الضعيفة خاصة الأطفال واللاجئين والنازحين.

وقال ياسر شرف، نائب رئيس مجموعة شرف: مبادرة "مليار وجبة" تقدم الدعم الغذائي المباشر للمحتاجين في عشرات الدول حول العالم، ونحن فخورون بالمساهمة في المبادرة الأكبر من نوعها في المنطقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتكون شبكة أمان غذائية تمتد من الإمارات وتصل إلى من هم بحاجة إلى مختلف أنحاء العالم، ويشارك فيها جميع شرائح المجتمع بأفراده ومؤسساته وشركات القطاع الخاص انطلاقاً من الحس الإنساني والمسؤولية المجتمعية المؤسسية وتجسيداً لمعاني شهر العطاء والخير والإحسان.

ويعادل التبرع الذي قدّمته مجموعة شرف مليون وجبة، من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات طعام تُقدَّم بصيغة مواد أساسية وطرود تموينية للمحتاجين.

آليات التبرع.

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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