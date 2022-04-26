مسعفون في دبي ينالون لقب «سفراء خط الدفاع الأول للأمل»

المصدر: دبي - وام

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نال مسعفو مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الذين شاركوا في «إكسبو 2020 دبي» خدمة لزواره لقب «سفراء خط الدفاع الأول للأمل».

جاء ذلك خلال ملتقى «غذائي سعادتي» العاشر الذي نظمه مركز «الطارق للتأهيل والتوحد» تزامناً مع «يوم زايد للعمل الإنساني» واحتفاء بذكرى إنشائه بفندق «أتلانتس نخلة جميرا» بحضور خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدكتور هيمن النحال، المدير العام لمركز الشارقة العالمي للطب الشمولي، وعدد من المسؤولين والمعنيين.

وألقى المستشار طارق آل سيف، المدير العام لمركز «الطارق للتأهيل والتوحد»، كلمة أكد فيها أن يوم زايد للعمل الإنساني ذكرى ملهمة كونها مرتبطة باسم قائد الإنسانية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، موضحاً أنه تم تأسيس المركز في اليوم نفسه تخليداً لذكراه رحمه الله، وبداية لمسيرة العمل التطوعي لخدمة أصحاب الهمم وطيف التوحد من خلال عدة مبادرات وفعاليات طبية وتوعوية.

وتقدم بالشكر إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على جهودها في خدمة المجتمع وجنود خط الدفاع الأول بها من المسعفين المشاركين في تغطية فعاليات «إكسبو 2020 دبي» والذين تم منحهم لقب «سفراء خط الدفاع الأول للأمل» نظير جهودهم المميزة.

نموذج

من جانبه ذكر خليفة الدراي، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» كان نموذجاً متفرداً في العبقرية الإنسانية وبكل القيم العظيمة القائمة على الخير والعطاء والسلام والأمل والتي غرسها في نفوس شعبه لتكون بوابة للتواصل الإنساني مع شعوب العالم باختلاف أطيافها وتنوعها، ذلك الإرث الذي حرصنا في المؤسسة على أن يكون نهج عمل تتضمنه رسالتنا وقيمنا المقدمة للمجتمع.

وعبر الدراي عن سعادته بمشاركة الأطفال من أصحاب الهمم في هذه الفعالية، مؤكداً حرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على تقديم خدمات نوعية متخصصة تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم المستقبلية.

شملت فعاليات الملتقى جلسات حوارية ركزت على البرامج الغذائية لمصابي طيف التوحـد وسبـل إزالة العوامل المؤثرة على الذهن والجسد وكيفية تعزيز ودعم جهاز المناعة عن طريق الخدمات المساندة اللازمة والجلسات العلاجية في مجال الطب، ومناقشة أسباب التأخر اللغوي عند الأطفال والفرق بين التوحد والتأخر اللغوي.

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