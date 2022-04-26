أنور قرقاش: محمد بن زايد يرسخ العمل العربي

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تدرك تماماً طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وتؤمن بضرورة التعامل معها ضمن أجندة إيجابية وتنسيق عربي مستمر، مشيداً بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاستثنائية، التي يقوم بها لترسيخ مبدأ التنسيق والتعاون على المستوى العربي.

جهد استثنائي

وأضاف معاليه عبر تغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر»: «جهد استثنائي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في إطار سعيه المتواصل لترسيخ مبدأ التنسيق والتعاون على المستوى العربي، الإمارات تدرك تماماً طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وتؤمن بضرورة التعامل معها ضمن أجندة إيجابية وتنسيق عربي مستمر لضمان مصالح الدول والشعوب العربية».

وقال: «ضمن هذه الجهود شهدنا ليلة أمس جولة جديدة من المشاورات العربية ضمت كلاً من مصر والأردن والإمارات لتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الثلاث وبناء موقف عربي صلب وقادر على حماية والدفاع عن القضايا العربية والانطلاق إلى آفاق جديدة من التعاون المثمر لترسيخ استقرار وازدهار المنطقة».

قمة

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة، أول أمس الأحد، قمة إماراتية مصرية أردنية، تصدرت أجندتها تعزيز العلاقات ومواجهة التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى واستعادة التهدئة الشاملة.

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