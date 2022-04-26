محمد بن راشد ومحمد بن زايد: بقيادة خليفة تنمية بلادنا متسارعة ونتطلع للأفضل

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن بلادنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تشهد تنمية متسارعة ونتطلع دائماً للأفضل لمستقبل أجيالنا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سموهما أمس في استراحة المرموم بدبي.

وقد تبادل سموهما الحديث حول أهم الإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها الاستضافة التاريخية لإكسبو 2020 دبي، الدورة الأكبر في تاريخ الحدث العالمي العريق، واستمرار الدولة في تصدر العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم على خلال العامين الماضيين.

واستعرض سموهما مجمل الجهود التنموية التي تشهدها دولة الإمارات في ضوء خطط واستراتيجيات التطوير المعتمدة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، والتي تتكامل فيما بينها من أجل تحقيق رفعة الوطن وضمان أفضل أشكال الحياة الكريمة للمواطن وتوفير جميع متطلباته، وتسخير كل الإمكانات وحشد كافة الطاقات لمواصلة مسيرة النماء المباركة وصولاً إلى أرفع مستويات الريادة في مختلف المجالات.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على حسابه في «تويتر» أمس: «أثناء استقبال أخي محمد بن زايد في استراحة المرموم بدبي عصر اليوم.. ناقشنا مجموعة من قضايا الساعة.. وتحدثنا حول مجموعة من مشاريع الوطن القادمة.. بلادنا تنميتها متسارعة وقادمها خير ورفعة وعزة بإذن الله».

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه في «تويتر» أمس: «التقيت أخي محمد بن راشد على مائدة الإفطار في دبي.. تبادلنا الأحاديث الأخوية بشأن الوطن والمواطن.. الحمد لله وطننا الغالي بقيادة خليفة يشهد مسيرة طيبة من الإنجازات والمكتسبات وبإذن الله نتطلع دائماً إلى الأفضل لمستقبل أجيالنا».

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

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