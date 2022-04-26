سلطان بن أحمد القاسمي يتوّج الفائزين ببرنامج نجم المجالس

المصدر: الشارقة – البيان

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توّج سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، الفائزين ببرنامج "نجم المجالس" في دورته الثانية، والذي يبث على إذاعة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك في مسرح قصر الثقافة.

وتابع سمو نائب حاكم الشارقة، والحضور جانباً من منافسات الحلقة الأخيرة من البرنامج بطابعه المتميز في التنافس الثقافي الاجتماعي، حيث اكتملت حلقات البرنامج الذي انطلق منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وتفضل سموه بتكريم الفائزين لنسخة نجم المجالس هذا العام حيث فاز بجائزة المركز الأول عائلة مانع النقبي، من مجلس ضاحية الصبيحية، وقيمتها 60 ألف درهم وسيارة مقدمة من مصرف الشارقة الإسلامي، فيما جاء في المركز الثاني عائلة سلامة المزروعي، من مجلس ضاحية الخالدية وفازت بجائزة قدرها 40 ألف درهم، بينما نالت عائلة الدكتور جمال النقبي من مجلس ضاحية الصبيحية المركز الثالث، وحصلت على 20 ألف درهم.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بتكريم الجهات المتعاونة في البرنامج، وهم: دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وإدارة المسارح بدائرة الثقافة، ومصرف الشارقة الإسلامي، الراعي الرسمي للجائزة.

وشارك في البرنامج منذ بدايته 32 عائلة من الأسر الإماراتية ضمن مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، وتم توزيعها على عدة فرق، شارك في كل حلقة فريقان من الأسر، وتم بث حلقات البرنامج على الهواء مباشرة من مسرح قصر الثقافة على الهواء مباشرة، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق مرايا ضمن الشبكة الاعلامية لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

ويعد البرنامج حصيلة تعاون مثمر بين هيئة الشارقة إذاعة والتلفزيون، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، ويهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم التكاتف والتعاون بين الأسرة الواحدة، كما يتيح الفرص لتعزيز المعارف والمعلومات وإبراز المواهب المحلية التي تتميز بوفرة ثقافاتها وسعة اطلاعها.

ويعتبر نجم المجالس، أحد برامج المسابقات والمعلومات العامة التي حصدت متابعة متميزة من العائلات والأسر الإماراتية. وتوزعت أسئلة البرنامج على قطاعات معرفية متعددة، ما بين الثقافية والعلمية والوطنية والتراثية.

وجاء تأهل المشاركين في البرامج على أساس تجميع النقاط من المرحلة الأولى إلى الرابعة. أما في المرحلة النهائية فكان التأهل بنظام الدوري للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

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