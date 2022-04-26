انطلاق النسخة 2 من «100 إجابة عن الشباب العرب» قريباً

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يطلق مركز الشباب العربي قريباً النسخة الثانية من إصداره «100 إجابة عن الشباب العرب» الذي يمثل حصيلة دراسة شاملة لأبرز المعطيات والحقائق التي ترسم الواقع الراهن للشباب العرب، والتي تجيب عن 100 سؤال محوري يهمهم والمؤسسات العاملة معهم كافة، فيما يهدف ذلك إلى تكوين فهم أفضل حول واقع الشباب العرب وتمكينهم ضمن مبادرات تعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم.

8 قطاعات

وتغطي الإجابات المئة التي يتضمنها الإصدار 8 قطاعات حيوية وتشمل التوظيف، وريادة الأعمال، والتعليم، والرياضة والصحة، والتركيبة السكانية، والهوية الشخصية والمجتمعية، والتوزيع الجغرافي، والوسائط الرقمية والاجتماعية، وحددت أبرز توجهات الشباب العرب وفق الحقائق المبنية على البحوث، لتوفير بيانات ومعلومات موثوق بها لصناع القرار في العالم العربي لتطوير برامج وسياسات تمكين الشباب، فضلاً عن تحفيز الشباب ضمن مشاريع مختلفة تهدف إلى مساعدتهم على بناء مستقبل أفضل.

ويقدم تقرير حقائق الشباب العرب إجابات بالأرقام الدقيقة عن أسئلة مُلحة تهم كلاً من المؤسسات وصناع القرار، مثل الوضع التعليمي للشباب العرب والتحديات التي تواجههم، وأكثر التخصصات الأكاديمية التي يتخرجون فيها، والأسباب الرئيسة التي تدفع الشباب العرب للانتقال خارج أوطانهم ونسبة الشباب الذين يعيشون في الخارج.

ففي قطاع التوظيف، يعرض التقرير مثلاً نسب مشاركة الشباب العاملين في الوطن العربي في الدخل القومي، وأكثر الوظائف طلباً لدى الشباب العرب، كما يقدم أبرز المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، مثل المهارات الشخصية والإدراكية والقيادية، إلى جانب تطوير المعارف في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة وغيرها من القطاعات الحيوية.

ريادة الأعمال

وعلى مستوى ريادة الأعمال يوضح التقرير أبرز التحديات التي يواجهها رواد الأعمال الشباب في العالم العربي وفي مقدمتها تنمية الإيرادات، وتوظيف العمالة المؤهلة، واستقطاب العملاء، وزيادة رأس المال، وتغير فئات العملاء، والموازنة بين العمل والحياة، والتشريعات الناظمة، وتغيرات الأسواق، والمنافسة.

فيما تعليمياً يسرد التقرير إجابات مهمة عن نسب الشباب العرب في التعليم الجامعي، ونسب الحاصلين على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأكثر التخصصات الأكاديمية التي يتخرجون فيها بما في ذلك إدارة الأعمال، والحقوق، والهندسة، وتقنية المعلومات والاتصالات، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الشباب العرب في التعليم وفي مقدمتها غياب أساليب التدريب الحديثة والتفكير النقدي.

ويعرض التقرير على المستوى الاجتماعي نسباً مهمة لأعداد العازبين والمتزوجين ونسب اهتمام الشباب العرب بالاستدامة وغيرها، فضلاً عن أبرز أولويات الشباب العرب وعلى رأسها الأمان والسلم المجتمعي، ومستوى التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل وبناء الذات.

وسائط رقمية

يقدم التقرير، في مجال الوسائط الرقمية والاجتماعية، أرقاماً نوعية مهمة مثل نسبة مستخدمي الإنترنت ومتوسط عدد الساعات التي يقضيها الشباب العرب على مواقع التواصل، وعدد مرات التسوق عبر الإنترنت، ونسب استخدام التطبيقات الذكية في الحياة اليومية، بالإضافة إلى ذلك يعرض التقرير حقائق الشباب العرب في مجال الرياضة والصحة ويوفر معطيات لافتة عن واقع ممارسة الرياضة في العالم العربي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز