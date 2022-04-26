«أكاديمية سيف بن زايد» تشارك طلبة التأهيل الشرطي الإفطار

المصدر: (العين - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الطلبة المستجدين في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين، مأدبة الإفطار، التي أقامتها الإدارة، في إطار حرص شرطة أبوظبي، على تعزيز قيم الترابط والتواصل المجتمعي.

وحضر مأدبة الإفطار، العقيد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من رؤساء الأقسام والطلبة المستجدين، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة والكريمة.

ونقل اللواء ثاني بطي الشامسي، تهاني القيادة الشرطية بمناسبة شهر رمضان المبارك، واستمع إلى آراء الطلبة وملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تطوير وتنظيم الدورات التدريبية.. حاثاً إياهم على التسلح بالعلم، والاستفادة من الدورات التدريبية والمحاضرات النظرية، وتطبيقها بعد التخرج، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية.

من جانبه، أكد العقيد حسين علي الجنيبي، أن الإدارة تسعى إلى تطوير العمليات التدريبية والتعليمية، بالتركيز على تزويدهم بالدروس النظرية والعملية في العلوم القانونية والأمنية، مدعومة بتطوير المهارات البحثية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز