مبادرة «إفطاركم علينا» توزّع المير الرمضاني على الأسر المتعففة

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة بحضور نائبه العقيد جمعة خلفان المهيري، فعاليات مبادرة «إفطاركم علينا» التي نظمها المركز بالتعاون مع جمعية دار البر الخيرية، بهدف توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة والمُحتاجة.

وأكد اللواء ابن غليطة أن توزيع المير الرمضاني يأتي في إطار مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في يوم زايد للعمل الإنساني، وفي إطار المبادرات الخيرية التي تعكف شرطة دبي على تنظيمها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجية في الجمعية الخيرية ضمن شهر الخير والعطاء والرحمة.

وبين اللواء ابن غليطة أن المبادرة وزعت 100 صندوق مير على الأسر المتعففة والمحتاجة في منطقة اختصاص الرفاعة.

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