283 مشاركاً في المسابقات الرمضانية لشرطة دبي بدورتها الـ 39

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفقد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، وبحضور العقيد عيسى المطوع، مدير إدارة الهوية المؤسسية، لجان التحكيم في المسابقات الرمضانية التي انطلقت بدورتها التاسعة والثلاثين وبتنظيم من إدارة التوعية الأمنية.

واستمع العقيد المنصوري، إلى شرح عن المسابقة من العقيد الدكتور أحمد محمد عبدالله آل علي، رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية، فأكد أن المسابقات منذ انطلاقها المرة الأولى عام 1983، تشهد في كل دورة جديدة إقبالاً ومشاركة من الموظفين بفئاتها الثلاث، وتلقى دعماً واهتماماً من القيادة العامة لشرطة دبي، وترصد جوائز مالية للفائزين، وبلغ عدد المتنافسين هذا العام في الفئات الثلاث 283 مشاركاً، وتشمل مسابقة القرآن الكريم، ومسابقة الحديث النبوي الشريف، والمسابقة الثقافية.

وبيّن العقيد أن مسابقة القرآن الكريم تتكون من قسمين: الأول الحفظ وفيه مستويان الأول الحافظ المتميز ويحفظ فيه عشرة أجزاء، والمستوى الثاني وفيه أربعة فروع، والقسم الثاني التلاوة، ويشارك المتسابقون في المستوى الثاني فردياً أو فرقاً، مضيفاً إن مسابقة الحديث الشريف تهدف إلى حفظ ودراسة 20 من الأحاديث النبوية الشريفة والإلمام بما تتضمنه من أحكام فقهية وآداب وفوائد، وأخيراً المسابقة الثقافية التي تهدف إلى حث الجميع على البحث والمطالعة والسؤال والاستقصاء في مختلف العلوم الدينية والثقافة العامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز