«الابتكار التكنولوجي» يعيّن عالمين في مجلس مستشاري وحدة الذكاء الاصطناعي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، مركز الأبحاث العالمي وذراع البحوث التطبيقية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس، تعيين عالمين بارزين في مجال الرياضيات في مجلس مستشاري وحدة الذكاء الاصطناعي (AICCU).

ويعمل عالم الرياضيات الإيطالي أليسو فيجالي بروفيسوراً في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا ETH في زيورخ، حيث يركز بشكل أساسي على حساب التفاضلات والمعادلات التفاضلية الجزئية.

وحصل البروفيسور فيجالي على ميدالية فيلدز المرموقة في عام 2018 والتي مُنحت لعدد محدود من علماء الرياضيات تحت سن الأربعين في الاتحاد الدولي للرياضيات (IMU) - وهو مؤتمر ينعقد مرة واحدة كل أربع سنوات – تقديراً لمساهماته في نظرية النقل الأمثل وتطبيقاتها في المعادلات التفاضلية الجزئية والهندسة المترية والاحتمالية.

بالتزامن مع ذلك، يستقبل مجلس مستشاري وحدة الذكاء الاصطناعي البروفيسور بيير لويس ليونز، عالم الرياضيات الفرنسي في كوليج دو فرانس والمعروف بإسهاماته المتعددة في مجالات المعادلات التفاضلية الجزئية وحساب التفاضلات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز