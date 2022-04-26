30 ألف مستفيد من بطاقة «بنيان»

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشفت منال بن يعروف مديرة إدارة علاقات المتعاملين والشركاء في بلدية دبي عن أن عدد المواطنين المستفيدين من بطاقة «بنيان» بلغ 30 ألف مستفيد، لافتة إلى أن البطاقة تعد نقلة نوعية وأساسية في سعي بلدية دبي لإسعاد المواطنين، إذ تسهل على المواطنين في جميع أنحاء الدولة شراء احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل وبأسعار مخفضة، فيما بلغ عدد الشركات المشاركة في تقديم الحسوم 200 شركة.

وأضافت: إن بطاقة «بنيان» إلكترونية وأطلقت تحت شعار «نبني السعادة لحياة أفضل» في عام 2019، وتعد مبادرة مجتمعية متميزة إذ تمنح لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فوق 18 سنة، للاستفادة من العروض والحسوم المختلفة على مواد البناء وتجهيزات المنزل، إذ تسهم البطاقة في زيادة سعادة المجتمع الإماراتي.

مميزات

وتابعت: تتميز البطاقة بأنها أول بطاقة مخصصة لحسوم وعروض لمواد البناء وتجهيزات المنزل لجميع فئات المواطنين وهي خدمة جديدة ومن دون رسوم، وتعد قيمة مضافة من الخدمات التي تقدمها البلدية للمتعاملين من أفراد المجتمع كما تتميز هذه البطاقة بأنها تغطي فئات المواطنين كافة ومتاحة للاستخدام بشكل مستمر ومكرر وتغطي جميع إمارات الدولة.

وأوضحت منال بن يعروف أن مبادرة «بنيان» تهدف إلى تعزيز علاقة الشراكة بالقطاع الخاص، وتتوافق مع المدينة الذكية وتسهم في تعزيز الدور المجتمعي وتعزيز سعادة أفراده.

وتمنح بطاقة «بنيان» العديد من العروض والحسوم على مواد البناء وتجهيزات المنزل، لترتقي بالمواطن إلى مستويات جديدة من السعادة وجودة الحياة، وتقدم 9 خدمات للمستفيدين وتتمثل بالخدمات المنزلية، والصيانة، والمصاعد والأنظمة الذكية، والأثاث، والمطابخ وخزائن الحائط، ومواد البناء، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وأحواض السباحة والأدوات الصحية، والديكور والأعمال الفنية.

تعاون

وأشارت إلى أنه وفقاً لأهمية منظومة إشراك الجهات الحكومية الأخرى في التعاون وتعزيز الشراكات البناءة في أي خدمة أو مبادرة، تبنت بطاقة بنيان هذا النهج وقامت بتعزيزه عن طريق التعاون مع عدة جهات حكومية وبطرائق مختلفة، مع وضع خطط مستقبلية بالتعاون مع دوائر حكومية مختلفة ومن إمارات مختلفة وذلك تعزيزاً لأهمية التعاون والترابط بين الجهات المختلفة وتسخيراً للإمكانات كافة وتوفير جميع السبل للارتقاء بالدور المؤسسي الذي يصب في خدمة المجتمع.

ووفـرت بلدية دبي جهاز «بنيان» لإصدار البطاقة في مجلس الراشدية لتسهيل طباعة بطاقات كبار المواطنين وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع، حرصاً على الاهتمام بجميع فئات المجتمع وخاصة كبار المواطنين وتوفير سبل الراحة والسعادة لهم. كما يمكن الحصول على البطاقة من خلال الموقع الإلكتروني، ومن أجهزة ذكية متوافرة في مراكز بلدية دبي (الطوار، المنارة، الكفاف، حتا) وبضغطة زر، إذ إنها مربوطة ببطاقة الهوية.

كما تعاونت بلدية دبي مع بلدية أبوظبي على توفير جهاز بنيان لموظفيها وذلك لتسخير الإمكانات كافة وتوفير جميع السبل للارتقاء بالدور المؤسسي الذي يصب في خدمة المجتمع.

وأوضحت مديرة إدارة علاقات المتعاملين والشركاء في بلدية دبي: تسعى بلدية دبي كونها مؤسسة حكومية هدفها سعادة المجتمع وتوفير احتياجاته إلى العمل بكل جهد للقيام بمبادرات مجتمعية تنشر من خلالها السعادة والرضا، ولذلك تم إطلاق بطاقة «بنيان» مبادرة من المبادرات التي نتمنى أن تعزز جودة الحياة وتنشر السعادة.

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