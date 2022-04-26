محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستعرضان جهود التطوير في ضوء الأهداف التنموية للمرحلة المقبلة

المصدر: وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم في استراحة سموه بالمرموم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقد تبادل سموهما الحديث حول أهم الإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها الاستضافة التاريخية لإكسبو 2020 دبي، الدورة الأكبر في تاريخ الحدث العالمي العريق، واستمرار الدولة في تصدر العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم خلال العامين الماضيين.

واستعرض سموهما مجمل الجهود التنموية التي تشهدها دولة الإمارات في ضوء الخطط والاستراتيجيات التطويرية المعتمدة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، والتي تتكامل فيما بينها من أجل تحقيق رفعة الوطن وضمان أفضل أشكال الحياة الكريمة للمواطن وتوفير جميع متطلباته، وتسخير كل الإمكانات وحشد كافة الطاقات لمواصلة مسيرة النماء المباركة وصولاً إلى أرفع مستويات الريادة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

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