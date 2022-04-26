«انقر للتبرع الفوري» بمراكز تسوق ماجد الفطيم دعماً لمبادرة «المليار وجبة»

المصدر: دبي - وام

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أطلقت «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مبادرة «انقر للتبرع الفوري» بعدد من المراكز التجارية الكبرى لتسهيل المساهمة المباشرة للجمهور في إطعام الجوعى ومساندة الفئات الأقل حظاً من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث في المجتمعات الأقل حظاً ضمن مبادرة «المليار وجبة» .

وذلك دعماً لمبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة من الإمارات إلى العالم، وضمن مبادرة «انقر للتبرع الفوري» «Tap to Donate»، يتم في مرحلتها الأولى توزيع 25 جهازاً ذكياً للتبرع الفوري الميسر في عدد من المراكز التجارية التابعة لشركة ماجد الفطيم لتلقي التبرعات بأحدث تقنيات التبرع عبر الدفع الفوري باستخدام البطاقات المصرفية الشخصية من فيزا VISA أو ماستر كارد mastercard، أو عن طريق الدفع بالهاتف الذكي أو الساعة الذكية عبر تقنيات «آبل باي» Apple Pay أو جوجل باي Google Pay.

وتتوزع أجهزة التبرع بالمرحلة الأولى في 3 مراكز تجارية هي سيتي سنتر مردف ومول الإمارات بدبي، وسيتي سنتر الزاهية بالشارقة، وتوفر خياراً ميسراً لروادها وكوادرها وموظفيها والعاملين فيها للتبرع ودعم مبادرة «المليار وجبة».

وتوفر الأجهزة أيضاً مجموعة خيارات للتبرع مثل التبرع بمبلغ 10 دراهم، أو 50 درهماً، أو 100 درهم، تسهم في توفير المكونات الغذائية الأساسية التي يحتاجها الأفراد والأسر في المجتمعات الأقل حظاً لإعداد وجبات الطعام.

وتدعم المبادرة الجديدة، التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الجهة المنظمة لمبادرة «المليار وجبة»، تعزيز التضامن العملي مع المحتاجين، وأخذ زمام المبادرة على مستوى الأفراد للمساهمة في تخفيف معاناة الجوعى حول العالم ترجمة لمعاني التراحم والإحسان في شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لقيم العطاء والتضامن والتكافل ومد يد العون للجميع دون تمييز أو استثناء أو تردد، الراسخة في مجتمع الإمارات بكل أطيافه ومختلف مكوناته.

وتسهم المبادرة في دعم تحقيق أهداف مبادرة «المليار وجبة» التي انطلقت مطلع شهر رمضان المبارك تحت شعار «ما آمن بي من بات شبعانَ وجارُه جائعٌ إلى جنبِه وهو يعلم به» من أجل مساندة وتقديم الدعم الغذائي إلى الفئات الأكثر حاجة في العالم وصناعة الفرق ورسم الابتسامة بمليار وجبة ستوزع في 50 دولة حول العالم.

وتتواجد أجهزة التبرع الفوري في مواقع حيوية في مراكز التسوق الثلاثة في كل من دبي والشارقة. وهي واضحة لرواد مراكز التسوق بتصميم تفاعلي يحاكي شكل هاتف ذكي كبير بطول 190 سنتيمتراً، وعرض 60 سنتيمتراً، مع شاشة تفاعلية ذكية قياس 55 إنشاً، تعمل باللمس، وتوفر خيار التبرع الفوري.

وتوفر أجهزة التبرع الفوري خياراً جديداً مبتكراً للأفراد للتبرع بشكل مباشر في مبادرة «المليار وجبة»، وتدعم مبدأ المشاركة المجتمعية الذي توظفه «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في العمل الخيري والإنساني بما يوسع دائرته ويعزز كفاءته ويسرع تحقيقه لأهدافه الإنسانية.

تقنيات

وقال حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري إن توظيف تقنيات التبرع الفوري الذكية والتي توفرت عبر أجهزة تفاعلية في مراكز التسوق الكبرى ستسهم بالتبرع المباشر للحملة الإنسانية الأكبر في المنطقة لإغاثة المحتاجين والفقراء في 50 دولة حول العالم.

وأضاف أن مبادرة «انقر للتبرع الفوري» والمعروفة اصطلاحاً باللغة الإنجليزية «Tap to Donate» جعلت عملية التبرع أكثر سلاسة وذلك بنقرة واحدة على شاشات أجهزة التبرع ما من شأنه أن يذكي وجدان الناس وما يعتمل في قلوبهم الرحيمة بطرق أكثر تفاعلية لمساعدة جياع البطون ومن يعانون الفاقة في سائر بقاع الدنيا .

مؤكداً أن ذلك يسهم بفعالية في تحقيق أهداف مبادرة «المليار وجبة» عقب انطلاقها مطلع شهر رمضان المبارك تحت شعار «ما آمن بي من بات شبعانَ وجارُه جائعٌ إلى جنبِه وهو يعلم به» لمساندة وتقديم الدعم الغذائي إلى الفئات الأكثر حاجة في العالم، فغدت هذه المبادرة علامة فارقة في رسم الابتسامة على مليار وجه جائع في 50 دولة حول العالم.

آلية سريعة

وقالت سارة النعيمي، مدير مكتب «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»: «أجهزة التبرع الفوري التي توفرها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في عدد من المراكز التجارية الكبرى تقدم آلية سريعة وميسرة للمساهمة المباشرة بتبرعات مالية لتوفير الدعم الغذائي لمن هم في أمس الحاجة للمساندة في المجتمعات الأقل حظاً في 50 دولة تغطيها «مبادرة المليار وجبة» الأكبر من نوعها في المنطقة. وتوظيف التقنيات والتطبيقات المبتكرة والذكية من خلال هذه المبادرة يسهم في تفعيل دور التكنولوجيا المالية في دعم وتوسيع آليات العمل الخيري والإنساني، وتمكين المزيد من الأفراد للتبرع والمساهمة في مكافحة الجوع وإغاثة الأشد حاجة حول العالم».

دعم

بدوره أكد فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى «ماجد الفطيم العقارية» أن مشاركة ماجد الفطيم في تمكين المزيد من المتبرعين والمساهمين من دعم مبادرة «المليار وجبة» عبر أجهزة التبرع الفوري التي تتوزع في عدد من مراكزها التجارية في دبي والشارقة تأتي من التزامها بدعم مبادرات العمل الإنساني العالمي التي تنطلق من دولة الإمارات وتهدف لتقديم العون والمساندة للمحتاجين حول العالم، وهو تندرج ضمن مسؤوليتها المجتمعية المؤسسية التي تحاكي قيم العطاء التي تميز مجتمع الإمارات، لافتاً إلى أن المساهمة في مبادرة المليار وجبة تسهم في بناء شبكة أمان غذائي للفئات التي تستحقها والمشاركة بدعمها مسؤولية أخلاقية والتزام إنساني.

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