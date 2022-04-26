«على مائدة واحدة» شباب يفاخرون باعتناقهم الإسلام

المصدر: (دبي - البيان)

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أقام مجلس رؤية الشباب بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة «شباب على مائدة واحدة» مع شباب من جنسيات وثقافات متنوعة ممن اختاروا إشهار إسلامهم في الإمارات، وذلك عقب تجارب حيوية مختلفة خاضوها لدى عيشهم على أرض الدولة وبين أبناء المجتمع الإماراتي والتمسوا أسمى قيم التسامح والخير والإنسانية في الدين الإسلامي الحنيف، وكان الشباب المشاركون قد تشاطروا مع الحضور تجاربهم، وتحدثوا عن سلوكاتهم والتزامهم تعاليم الدين الإسلامي ومكارم الصفات والأخلاق والقيم في المجتمع الإماراتي.

جاء ذلك بحضور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب.

وتعد مبادرة «شباب على مائدة واحدة» الأولى من نوعها على مستوى دبي خصوصاً ودولة الإمارات على وجه العموم، حيث يلتقي فيها المسلمون الجدد إخوانهم من الشباب الإماراتيين في أجواء رمضانية حافلة بالألفة والمحبة والترحيب والاحتفاء بمنجزات يفخر بها أبناء هذا المجتمع الإماراتي الكبير.

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