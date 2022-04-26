16 مليون درهم زكاةً من «دبي الإسلامي» إلى «دبي الخيرية»

المصدر: (دبي - البيان)

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قدمت إدارة خدمات الدعم المجتمعي في بنك دبي الإسلامي 16 مليون درهم من أموال الزكاة، لجمعية دبي الخيرية، لصرفها على المستحقين وفق مصارف هذه الفريضة، والإسهام في تنفيذ المبادرات والبرامج التي أعدتها الجمعية.وتربط البنك بـ«دبي الخيرية» شراكة مجتمعية تهدف إلى تحقيق أهداف العمل الإنساني والخيري المشترك، ولا سيما تعزيز استدامته ودعمه برامج ومبادرات قطاعه، وتمكين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الوطنية من تقديم المعونة لفئات المجتمع ولا سيما الأسر المتعففة والأرامل والمطلقات والأيتام وغيرهم من أصحاب الحاجة. وثمن خالد العلماء أمين السر العام للجمعية، عطاء بنك دبي الإسلامي المتواصل، والتزامه أداء فريضة الزكاة ودعم العمل الخيري والإنساني، وحرصه على تعزيز التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع، وترجمة قيم ديننا الحنيف، مشيراً إلى أن البنك المذكور يأتي في طليعة شركاء المؤسسات والجمعيات الخيرية عموماً، و«دبي الخيرية» خصوصاً، وأحد أبرز الداعمين الأساسيين لها في تنفيذ مشاريعها ومبادراتها.

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