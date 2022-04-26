سجادات صلاة من «زايد الإنسانية» إلى مرتادي المساجد

المصدر: أبوظبي - وام

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قال حمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية: إن المؤسسة تواصل درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بكل جهد وعطاء خاصة في شهر رمضان المبارك من أجل تعزيز الأعراف الدينية التي اعتاد عليها شعب الإمارات من تعاون وعطاء، وتقديم الإحسان والصدقات ليكون هذا الشهر شهر خير وبركة ويمن وسعادة على جميع الأسر من مواطنين ومقيمين.

ووجه العامري الشكر للموظفين والمتطوعين المشاركين في توزيع الوجبات، مشيراً إلى أن مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية حرصاً منها على توفير مستلزمات الأمن والسلامة من جائحة كورونا، بادرت إلى تزويد المصلين في المساجد بسجادات صلاة وخاصة إلى العمال في منطقة المصفح بدلاً عن الورق والنايلون الذي يتم استعماله أحياناً خارج المسجد والساحات الخارجية كما يتم التوزيع داخل المؤسسة على المترددين عليها من الزوار.

توزيع

وقد كثفت التوزيع لهذه السجادات في يوم زايد للعمل الإنساني في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك نظراً للإقبال الشديد على الصلاة في المساجد في العشر الأخير من هذا الشهر.

مبادرات

ساهمت المؤسسة في هذا الموسم الرمضاني بالعديد من مبادرات الأعمال الخيرية، ومنها مبادرة إفطار صائم بتوزيع نصف مليون وجبة، وأطنان من المير الرمضاني والسلال الغذائية وكسوة العيد للأسر المتعففة وعائلاتهم من ذوي الدخل المحدود، إلى جانب برامجها الأخرى من مساعدة الطلبة المتعسرين والمرضى والأوضاع الاجتماعية المتعددة من داخل الدولة وخارجها.

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